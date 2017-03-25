Конькобежец Скобрев ускользает за океан?

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Впрочем, встречаются и опровержения этой информации. «Советский спорт» предлагает вам краткий пересказ всего, что нужно знать об этом.

Как пишут российские СМИ, конькобежец Иван Скобрев подал документы для получения гражданства США. Сначала об этом сообщила в Facebook Ольга Романова — журналист и общественник.

Романова указала, что в 2014 году конькобежец написал диссертацию «Духовность личности российского спортсмена как показатель его гражданской позиции».

Затем подтверждения стали поступать из других многочисленных источников.

Имя 34-летнего конькобежца стало широко известно после Олимпиады-2010 в Ванкувере. Положительно сказалось еще и то, что медаль конькобежца была первой в копилке российской сборной. А это, как известно, запоминается особо. Бронза на 5 км пополнилась серебром на 10 км.

До Олимпиады в Ванкувере рассматривался чуть ли не как перебежчик: Скобрев демонстративно тренировался не со сборной России, а с итальянской командой — под руководством Маурицио Маркетто. Впрочем, дальше случилась череда вещей, которые, не очень-то понятно, связанны друг с другом или нет: смена тренера, возвращение в Россию, «обнимашки» с министром Мутко, который произносил «наш Ванечка», а «Ванечка» только широко улыбался в ответ.

Выступления в Сочи-2014 закончились провалов. Скобрев и близко не подбирался к пьедесталу. 13 февраля 2016 года на чемпионате мира в Коломне официально объявил об окончании спортивной карьеры. Последней гонкой в карьере стала командная гонка на Олимпийских играх 2014.

В ноябре 2016 года объявил о переходе на тренерскую работу в клуб КХЛ «Динамо», о чем «Советский спорт» подробно рассказывал.

Широкая улыбка Скобрева становилась не раз поводом для шуток. Когда в прошлом году президент России проводил ежегодную «прямую линию», телезрители и пользователи социальных сетей обратили внимание на улыбку Скобрева.

В рунете сразу же появились фотожабы, доводящие улыбку Скобрева до абсурда.

Скобрев — человек разносторонний. 25 сентября 2015 года принял участие в театрализованных онлайн-чтениях произведений Чехова «Чехов жив». Была информация, что Скобрев являлся доверенным лицом Владимира Путина. Согласно существующим данным, он до сих пор числится доверенным лицом главы государства.

Откуда поступила информация о том, что он собирается получить американское гражданство, не уточняется. Однако она активно тиражировалась многочисленными источниками в течение более чем трех суток.

В пятницу поступили по официальным каналам многочисленные опровержения. При этом слова представителя российского конькобежца Любови Суляевой окончательной ясности не внесли:

— Как он мог подать документы? Для этого надо быть в США, а он все последние дни был с хоккейным клубом «Динамо». Это ложная информация. Иван недавно получил визу в США на три года, заплатил за неё большие деньги, он будет ездить в Америку по ней.

Между тем в субботу соцсети стали обсуждать тему Скобрева с новой силой. Часть пользователей, впрочем, настаивает, что это «байка семилетней давности». Известно, что в июле 2010 года российский конькобежец Иван Скобрев подтвердил в интервью «Советскому спорту», что двумя годами ранее хотел получить американский паспорт, поскольку «он даёт массу преимуществ»: например, отпадает необходимость в визах. На момент подачи документов у Скобрева уже была «грин-карта», дающая возможность жить и работать в США. Однако в получении гражданства ему было отказано. Мотивация: спортсмен недостаточно времени проводит в США. Как бы там ни было, Иван тогда заверил болельщиков, что выступать собирается только за Россию.

Но ведь теперь карьера завершена?