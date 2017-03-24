Скобреву непонятна история с информацией о подаче документов на гражданство США

В СМИ появилась информация, что Скобрев подал документы на получение американского гражданства.

«Непонятно, откуда и почему появилась эта информация. История с подачей документов старая, это было много лет назад. Сейчас у меня виза для посещения США, грин-карту я сдал перед выборами в Госдуму», — сказал Скобрев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Скобрев на Олимпиаде-2010 в Ванкувере завоевал две медали на длинных дистанциях. В настоящее время 34-летний Скобрев работает в московском хоккейном клубе «Динамо».