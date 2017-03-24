Скобрев не подавал документы на получение гражданства США

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— Как он мог подать документы? Для этого надо быть в США, а он все последние дни был с хоккейным клубом «Динамо». Это ложная информация. Иван недавно получил визу в США на три года, заплатил за нее большие деньги, он будет ездить в Америку по ней, — сказала Суляева RT.

Скобрев является серебряным призером ОИ-2010 на дистанции 10000 м и бронзовым — на дистанции 5000 м. В ноябре 2016 года Скобрев начал работать в хоккейном клубе «Динамо» в качестве главного тренера по физической подготовке.