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24 марта 2017, 13:48 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Советский спорт

Скобрев не подавал документы на получение гражданства США

Представитель конькобежца Ивана Скобрева Любовь Суляева опровергла информацию о том, что двукратный олимпийский призер подал документы на получение гражданства США.

Представитель конькобежца <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Скобрева</span> Любовь <span class=error>Суляева</span> опровергла информацию о том что двукратный олимпийский призер подал документы на получение гражданства США. Увеличить
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— Как он мог подать документы? Для этого надо быть в США, а он все последние дни был с хоккейным клубом «Динамо». Это ложная информация. Иван недавно получил визу в США на три года, заплатил за нее большие деньги, он будет ездить в Америку по ней, — сказала Суляева RT.

Скобрев является серебряным призером ОИ-2010 на дистанции 10000 м и бронзовым — на дистанции 5000 м. В ноябре 2016 года Скобрев начал работать в хоккейном клубе «Динамо» в качестве главного тренера по физической подготовке.
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