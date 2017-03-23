Кравцов надеется, что российские конькобежцы на ОИ-2018 выступят лучше, чем в Сочи

На Играх в Сочи сборная России завоевывала медали исключительно усилиями женской команды. Серебро в гонке на 500 м завоевала Ольга Фаткулина, затем россиянки выиграли бронзу в командной гонке.

«В целом, нынешний сезон в сравнении с предыдущим получился менее удачным, — заявил Кравцов. — Рассчитываем, что к Олимпийским играм команда будет готова лучше и завоюет больше медалей, чем в Сочи. Лидеры у нас прежние — Кулижников, Юсков, Мурашов, Граф, Фаткулина, женская командная гонка».

Президент СКР подвел итоги прошедшего сезона. «У нашего лидера, Павла Кулижникова, полсезона вылетели из-за травм, болезней и других всем известных проблем, — сказал Кравцов. — Руслан Мурашов выступил более стабильно, чем в прошлом сезоне, но концовку Кубка мира все-таки смазал, не хватило стабильности. Ольгу Фаткулину мы, к сожалению, практически не видели, надеемся, что она к Олимпиаде прибавит во всех аспектах, ведь основные соперницы за это время ушли вперед».

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.