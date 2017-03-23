Кравцов надеется, что российские конькобежцы на ОИ-2018 выступят лучше, чем в Сочи
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассчитывает, что российские конькобежцы завоюют на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане больше медалей, чем на Играх-2014 в Сочи. Слова функционера приводит
пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
На Играх в Сочи сборная России завоевывала медали исключительно усилиями женской команды. Серебро в гонке на 500 м завоевала Ольга Фаткулина, затем россиянки выиграли бронзу в командной гонке.
«В целом, нынешний сезон в сравнении с предыдущим получился менее удачным, — заявил Кравцов. — Рассчитываем, что к Олимпийским играм команда будет готова лучше и завоюет больше медалей, чем в Сочи. Лидеры у нас прежние — Кулижников, Юсков, Мурашов, Граф, Фаткулина, женская командная гонка».
Президент СКР подвел итоги прошедшего сезона. «У нашего лидера, Павла Кулижникова, полсезона вылетели
Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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