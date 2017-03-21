Мужская сборная Москвы по шорт-треку выиграла эстафету на Спартакиаде

Команда в составе Илья Домчева, Егора Покало, Константина Ивлиева, Петра Столярова показала время 2 минуты 50,76 секунды. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга в составе Александра Казанцева, Вячеслава Карпова, Семена Ильинского, Сергея Милованова (2.52,25). Бронза у сборной Московской области в составе Павла Евдокимова, Кирилла Кузьмина, Вадима Мухина, Даниила Краснокутского (2.54,02).

Победу в общекомандном зачете по шорт-треку одержала сборная Москвы. Второе место у команды Московской области, третье — у сборной Челябинской области.

Состязания по шорт-треку проходили в Омске. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 14−17 лет при условии выполнения квалификационного норматива на дистанции 500 м или 1000 м на любом спортивном соревновании в сезоне-2016/17.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.