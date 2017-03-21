Мужская сборная Москвы по шорт-треку выиграла эстафету на Спартакиаде
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Москвы выиграла эстафету на 2000 м в
шорт-треке на восьмой зимней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Команда в составе Илья Домчева, Егора Покало, Константина Ивлиева, Петра Столярова показала время 2 минуты 50,76 секунды. Второе место заняла сборная
Победу в общекомандном зачете по
Состязания по
Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
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