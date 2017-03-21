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21 марта 2017, 18:15 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Женская сборная Свердловской области по шорт-треку выиграла эстафету на Спартакиаде

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Женская сборная Свердловской области победила в эстафете на 2000 м в шорт-треке на восьмой зимней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Команда в составе Софьи Бойцовой, Екатерины Роботкевич, Марины Семеновой, Софьи Тетерятниковой показала время 3 минуты 0,95 секунды. Второе место заняла сборная Москвы в составе Веры Рассказовой, Ксении Рассказовой, Ольги Боковой, Анны Мазаловой (3.00,97). Бронза у команды Московской области, за которую выступали Полина Кузьмина, Анастасия Данилова, Виктория Захарова и Кристина Старикова (3.06,17).

Победу в общекомандном зачете по шорт-треку одержала сборная Москвы. Второе место у команды Московской области, третье — у сборной Челябинской области.

Состязания по шорт-треку проходили в Омске. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 14−17 лет при условии выполнения квалификационного норматива на дистанции 500 м или 1000 м на любом спортивном соревновании в сезоне-2016/17.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
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