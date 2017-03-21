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21 марта 2017, 10:54 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Москвичка Рассказова выиграла Спартакиаду в шорт-треке на 1500 м

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Москвичка Вера Рассказова стала победительницей восьмой зимней Спартакиады учащихся России в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе и третье места заняли представительницы Челябинской области Матвеева и Береснева. Увеличить
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Победительница показала время 2 минуты 36,110 секунды. Второе место заняла представительница Челябинской области Анна Матвеева (2.36,680). Бронзу завоевала еще одна челябинская спортсменка Юлия Береснева (2.36,870).

Состязания по шорт-треку проходили в Омске. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 14−17 лет при условии выполнения квалификационного норматива на дистанции 500 м или 1000 м на любом спортивном соревновании в сезоне 2016−2017 гг.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
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