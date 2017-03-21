Москвичка Рассказова выиграла Спартакиаду в шорт-треке на 1500 м
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Москвичка Вера Рассказова стала победительницей восьмой зимней Спартакиады учащихся России в
шорт-треке на дистанции 1500 метров. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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Победительница показала время 2 минуты 36,110 секунды. Второе место заняла представительница Челябинской области Анна Матвеева (2.36,680). Бронзу завоевала еще одна челябинская спортсменка Юлия Береснева (2.36,870).
Состязания по
Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
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