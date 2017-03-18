Конькобежец Трофимов стал чемпионом России в классическом многоборье

В субботу на чемпионате страны в Челябинске у мужчин состоялся заключительный старт — на дистанции 10 000 метров. Победу в нем одержал Александр Румянцев с результатом 13 минут 38,22 секунды. Второе место занял Евгений Серяев (+9,36 секунды), третье — Валерий Конышев (+16,38). Трофимов (+28,82) стал четвертым.

В сумме в классическом многоборье Трофимов набрал 156,230 очка. Серебро завоевал Румянцев (156,896). Тройку призеров замкнул Сергей Грязцов (157,186).