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18 марта 2017, 16:11 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Трофимов стал чемпионом России в классическом многоборье

Конькобежец Сергей Трофимов стал победителем чемпионата России в классическом многоборье.

В субботу на чемпионате страны в Челябинске у мужчин состоялся заключительный старт — на дистанции 10 000 метров. Победу в нем одержал Александр Румянцев с результатом 13 минут 38,22 секунды. Второе место занял Евгений Серяев (+9,36 секунды), третье — Валерий Конышев (+16,38). Трофимов (+28,82) стал четвертым.

В сумме в классическом многоборье Трофимов набрал 156,230 очка. Серебро завоевал Румянцев (156,896). Тройку призеров замкнул Сергей Грязцов (157,186).
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