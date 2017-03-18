Конькобежка Анна Юракова стала чемпионкой России в классическом многоборье
Конькобежка Анна Юракова одержала победу в классическом многоборье на чемпионате России в Челябинске.
Юракова в субботу стала лучшей на дистанции 5000 метров, показав результат 7 минут 13,84 секунды. Второй стала Евгения Лаленкова (+22,08 секунды). Замкнула тройку Лада Задонская (+28,44).
По итогам четырех дистанций классического многоборья Юракова одержала победу, набрав 167,384 балла. Второе место заняла Лаленкова (169,473), третьей стала Юлия Скокова (171,907).
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