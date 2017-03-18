Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/29123079/
18 марта 2017, 14:53 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Анна Юракова стала чемпионкой России в классическом многоборье

Конькобежка Анна Юракова одержала победу в классическом многоборье на чемпионате России в Челябинске.

Юракова в субботу стала лучшей на дистанции 5000 метров, показав результат 7 минут 13,84 секунды. Второй стала Евгения Лаленкова (+22,08 секунды). Замкнула тройку Лада Задонская (+28,44).

По итогам четырех дистанций классического многоборья Юракова одержала победу, набрав 167,384 балла. Второе место заняла Лаленкова (169,473), третьей стала Юлия Скокова (171,907).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»