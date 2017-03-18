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18 марта 2017, 14:03 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Грязцов победил на дистанции 1500 метров на ЧР в классическом многоборье

Сергей Грязцов стал победителем забега на дистанции 1500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в Челябинске.

В субботу Грязцов стал лучшим с результатом 1 минута 49,56 секунды. Второй — Сергей Трофимов (+0,22 секунды). Третий — Егор Юнин (+1,58).

После трех дистанций первое место занимает Трофимов (113,878 балла), далее следуют Грязцов (+0,51 балла) и Александр Румянцев (+2,11).
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