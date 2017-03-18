Конькобежка Юракова победила на 1500 м на ЧР в классическом многоборье в Челябинске
Анна Юракова стала победительницей на дистанции 1500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в Челябинске.
Юракова в субботу показала результат 2 минуты 1,43 секунды. Второй стала Евгения Лаленкова (+0,06 секунды). Замкнула тройку Елизавета Казелина (+0,07).
Лидирует в классическом многоборье Казелина, набравшая после трех дистанций 122,893 балла. На втором месте идет Лаленкова (+0,99 балла), Юракова (+1,11) — третья.
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