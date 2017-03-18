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18 марта 2017, 12:24 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Качанова и Есин выиграли вторые старты на 500 м на ЧР в спринтерском многоборье

Дарья Качанова победила во втором старте на дистанции 500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Челябинске.

Среди мужчин в аналогичной дисциплине первенствовал Алексей Есин.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Челябинск

Женщины. 500 м. Второй старт
1. Дарья Качанова — 38,82.
2. Ольгу Фаткулину — +0,15.
3. Надежду Асееву — +0,34.

Мужчины. 500 м. Второй старт
1. Алексей Есин — 35,62.
2. Михаил Казелин — +0,20.
3. Артём Кузнецов — +0,39.
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