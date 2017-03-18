Конькобежец Алексей Есин стал чемпионом России в спринтерском многоборье

Есин в субботу стал третьим во втором забеге на дистанции 1000 метров, показав результат 1 минута 11,39 секунды. Первым стал Михаил Козлов (1.10,82), вторым — Михаил Казелин (1.10,87).

Ранее в Челябинске Есин победил на двух дистанциях 500 метров и показал лучшее время на первой тысяче. По сумме четырех забегов он стал победителем спринтерского многоборья с результатом 141,935 балла. Второе место занял Казелин (+0,71 балла), замкнул тройку Козлов (+0,78).