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18 марта 2017, 11:42 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Алексей Есин стал чемпионом России в спринтерском многоборье

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Конькобежец Алексей Есин победил в спринтерском многоборье на чемпионате России в Челябинске.

Есин в субботу стал третьим во втором забеге на дистанции 1000 метров, показав результат 1 минута 11,39 секунды. Первым стал Михаил Козлов (1.10,82), вторым — Михаил Казелин (1.10,87).

Ранее в Челябинске Есин победил на двух дистанциях 500 метров и показал лучшее время на первой тысяче. По сумме четырех забегов он стал победителем спринтерского многоборья с результатом 141,935 балла. Второе место занял Казелин (+0,71 балла), замкнул тройку Козлов (+0,78).
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