Конькобежка Дарья Качанова стала чемпионкой России в спринтерском многоборье

В субботу Качанова выиграла на дистанции 1000 метров, показав результат 1 минута 18,14 секунды. Второй стала Ольга Фаткулина (+0,24), третья — Надежда Асеева (+1,08).

По итогам всех четырех дистанций (две по 500 и две по 1000 метров) Качанова набрала в сумме 156,130 балла и одержала победу в спринтерском многоборье. Второе место у Фаткулиной (156,290), замкнула тройку Асеева (157,515).