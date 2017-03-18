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18 марта 2017, 11:21 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Дарья Качанова стала чемпионкой России в спринтерском многоборье

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Конькобежка Дарья Качанова стала чемпионкой России в спринтерском многоборье, турнир проходит в Челябинске.

В субботу Качанова выиграла на дистанции 1000 метров, показав результат 1 минута 18,14 секунды. Второй стала Ольга Фаткулина (+0,24), третья — Надежда Асеева (+1,08).

По итогам всех четырех дистанций (две по 500 и две по 1000 метров) Качанова набрала в сумме 156,130 балла и одержала победу в спринтерском многоборье. Второе место у Фаткулиной (156,290), замкнула тройку Асеева (157,515).
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