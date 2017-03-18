Конькобежцы Качанова и Есин победили на 500 м на ЧР в спринтерском многоборье

Качанова в субботу преодолела 500-метровую дистанцию за 38,82 секунды, опередив Ольгу Фаткулину (+0,15) и Надежду Асееву (+0,34). В пятницу на данной дистанции лучший результат показала Фаткулина.

У мужчин на этой дистанции лучшим стал Есин — 35,62 секунды. Второй — Михаил Казелин (+0,20), замкнул тройку Артем Кузнецов (+0,39). Днем ранее на 500-метровке также победил Есин.

Чемпионат России в Челябинске завершится в субботу.