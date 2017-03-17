Конькобежец Румянцев победил на дистанции 5000 метров на ЧР в классическом многоборье
Александр Румянцев стал победителем забега на 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в Челябинске.
Румянцев показал на дистанции время 6 минут 33,62 секунды. Второе место занял Сергей Трофимов (6.40,13), третьим стал Валерий Конишев (6.41,81).
После первого дня в зачете многоборья лидирует Сергей Трофимов (77,282 балла), второе место занимает Сергей Грязцов (77,860), третьим идет победитель забега Румянцев (78,382).
Чемпионат России в Челябинске завершится в субботу.
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