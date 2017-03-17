Конькобежец Румянцев победил на дистанции 5000 метров на ЧР в классическом многоборье

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 14 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира в конькобежном спорте Денис Юсков будет готовиться выступить на Олимпийских играх 2018 года на дистанциях 1000 м, 1500 м и в командной гонке, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Константин Полтавец.