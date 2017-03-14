Юсков готовится выступить на ОИ на 1000, 1500 м и в командной гонке — Полтавец
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 14 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира в конькобежном спорте Денис Юсков будет готовиться выступить на Олимпийских играх 2018 года на дистанциях 1000 м, 1500 м и в командной гонке, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Константин Полтавец.
Юсков является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 м и призером на дистанции 1000 м.
«Эти виды программы войдут в его в программу подготовки и соревнований на следующий сезон», — сказал Полтавец, отвечая на вопрос, будет ли Юсков готовиться выступить на Олимпиаде не только на «полуторке», но и на 1000 м и в командной гонке.
Юсков в предолимпийском сезоне стал вторым на чемпионате мира в Канныне на 1500 м и вторым в общем зачете Кубка мира на этой дистанции. «В финале Кубка мира больной Денис проиграл Кьелду (Нейсу), а его вторые места были достаточно серьезно проанализированы. Мы знаем, почему это произошло», — отметил Полтавец.
«Могу сказать, что Денис очень мотивирован на олимпийский сезон. И я, и он настроены на то, чтобы в следующем сезоне предоставить Кьелду вторые места на его дистанциях. Ну, а вообще, результаты Дениса в прошлом сезоне по 1 минуте 44 секунды — его базовый уровень, на который Кьелд еще и не вышел, чтобы бегать по этим секундам стабильно», — подчеркнул тренер.
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