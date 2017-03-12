СКР: Отсутствие медалей у сборной России на ЧМ по шорт-треку не является катастрофой

Чемпионат мира проходил в Роттердаме 10—12 марта . Российская мужская сборная в составе Владимира Григорьева, Семена Елистратова, Виктора Ана и Александра Шульгинова заняла второе место в эстафете, но затем были дисквалифицирована. Кроме того, Ан стал четвертым на дистанции 1500 м. Абсолютный чемпион Европы 2016 и 2017 годов Семен Елистратов занял пятое место на дистанции 1000 м по причине падения в финальном забеге.

«На чемпионатах мира у нас пока не очень хорошо получалось выступать, до сих пор чемпионом мира в составе сборной России был Виктор Ан и один раз у нас была бронза в эстафете, — сказал Кравцов. — Сейчас, к сожалению, мы допустили небольшую ошибку и были наказаны за это. С судьями сложно спорить, им виднее, я думаю, что они принимали взвешенное решение. В любом случае мы должны быть готовы к тому, что бывают мелкие огрехи, которые кому-то прощают, а кому-то — нет, в данном случае нам огрехи не простили».

«Уверен, что в олимпийском сезоне сборная России должна сильно прибавить, все предпосылки для этого видны, — добавил Кравцов. — Как видно по итогам этого чемпионата мира, в мужском шорт-треке очень сильно возросла конкуренция. Конечно, хочется медалей, но, тем не менее, никакой катастрофы я не вижу. Если говорить о медалях, то результаты сезона, конечно, сильно просели, но это спорт, в спорте нельзя все время побеждать».

По словам главы СКР, по итогам чемпионата мира будут сделаны определенные выводы. «Драматизировать итоги чемпионата мира не стоит, принимая во внимание, каким сложным выдался сезон для ребят, непростое было время, — подчеркнул Кравцов. — Несомненно, мы учтем итоги чемпионата мира, а также аспекты психологической и тактической подготовки».