СКР: Отсутствие медалей у сборной России на ЧМ по шорт-треку не является катастрофой
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Отсутствие медалей у сборной России по итогам чемпионата мира в голландском Роттердаме нельзя называть катастрофой, команда должна сильно прибавить в результатах в олимпийском сезоне. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.
Чемпионат мира проходил в Роттердаме
«На чемпионатах мира у нас пока не очень хорошо получалось выступать, до сих пор чемпионом мира в составе сборной России был Виктор Ан и один раз у нас была бронза в эстафете, — сказал Кравцов. — Сейчас, к сожалению, мы допустили небольшую ошибку и были наказаны за это. С судьями сложно спорить, им виднее, я думаю, что они принимали взвешенное решение. В любом случае мы должны быть готовы к тому, что бывают мелкие огрехи, которые
«Уверен, что в олимпийском сезоне сборная России должна сильно прибавить, все предпосылки для этого видны, — добавил Кравцов. — Как видно по итогам этого чемпионата мира, в мужском
По словам главы СКР, по итогам чемпионата мира будут сделаны определенные выводы. «Драматизировать итоги чемпионата мира не стоит, принимая во внимание, каким сложным выдался сезон для ребят, непростое было время, — подчеркнул Кравцов. — Несомненно, мы учтем итоги чемпионата мира, а также аспекты психологической и тактической подготовки».
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