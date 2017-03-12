Лидер сборной РФ по шорт-треку Просвирнова оценила свое выступление на ЧМ на три с плюсом

19-летняя спортсменка, сумевшая в этом сезоне стать чемпионкой Европы на дистанции 1000 метров, на мировом первенстве в Роттердаме (Нидерланды) осталась без наград. Лучшим результатом Просвирновой стало шестое место на дистанции 1500 метров. На дистанциях 500 и 1000 метров россиянка выбывала из борьбы за медали уже на стадии ¼ финала.

«В целом, я считаю этот сезон удовлетворительным для себя, но если говорить про чемпионат мира, то, конечно, могла здесь выступить и лучше, — заметила Просвирнова. — Мне немного не повезло на дистанции 1500 метров, и если бы удача была на моей стороне, то я могла бы показать на ней хороший результат. За свое выступление на этом турнире я поставила бы себе оценку три с плюсом по пятибалльной шкале».

«Сейчас я немного отдохну, а затем начну готовиться к следующему сезону, который будет олимпийским. Какие задачи я ставлю на Играх в Пхенчхане? Завоевать медаль, конечно», — призналась спортсменка.

На ЧЕ-2017 Просвирнова выиграла также серебро на дистанции 1500 метров и в многоборье и бронзовую награду на 3000 метров. На чемпионате мира 2016 года Просвирнова в составе женской команды стала обладательницей бронзовой награды в эстафете.