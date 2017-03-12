Голландские шорт-трекисты завоевали золото домашнего ЧМ в эстафете

Голландские спортсмены победили в финале со временем 7 минут 6,826 секунды. Второе место заняла команда Китая (7.07,523), третьими стали венгры (7.07,544).

Российская команда в составе Семена Елистратова, Владимира Григорьева, Виктора Ана и Александра Шульгинова была дисквалифицирована, а ее результат аннулирован.