Голландские шорт-трекисты завоевали золото домашнего ЧМ в эстафете
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Мужская сборная Нидерландов завоевала золотые медали домашнего чемпионата мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме, выиграв эстафету на 5000 метров.
Голландские спортсмены победили в финале со временем 7 минут 6,826 секунды. Второе место заняла команда Китая (7.07,523), третьими стали венгры (7.07,544).
Российская команда в составе Семена Елистратова, Владимира Григорьева, Виктора Ана и Александра Шульгинова была дисквалифицирована, а ее результат аннулирован.
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