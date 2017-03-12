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12 марта 2017, 21:02 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Голландские шорт-трекисты завоевали золото домашнего ЧМ в эстафете

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Мужская сборная Нидерландов завоевала золотые медали домашнего чемпионата мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме, выиграв эстафету на 5000 метров.

Голландские спортсмены победили в финале со временем 7 минут 6,826 секунды. Второе место заняла команда Китая (7.07,523), третьими стали венгры (7.07,544).

Российская команда в составе Семена Елистратова, Владимира Григорьева, Виктора Ана и Александра Шульгинова была дисквалифицирована, а ее результат аннулирован.
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