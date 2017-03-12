Сборная России дисквалифицирована в эстафете на чемпионате мира по шорт-треку
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России была дисквалифицирована в эстафете на чемпионате мира по шорт- треку, который завершился в Роттердаме (Нидерланды).
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Российская команда в составе Виктора Ана, Семена Елистратова, Владимира Григорьева и Александра Шульгинова финишировала второй, но после видеопросмотра судьи приняли решение о дисквалификации.
Победу одержали хозяева турнира, второе место заняла команда Китая, третье — сборная Венгрии.
В женской эстафете россиянки Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова в финале В уступили канадкам и заняли итоговое шестое место. В финале А победу одержала сборная Китая, вторыми стали венгерки, третьими — японки.
Мужская сборная России выиграла золото в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
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