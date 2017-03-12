Британка Элис Кристи выиграла чемпионат мира по шорт-треку в многоборье
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Британка Элис Кристи стала победительницей в многоборье по итогам чемпионата мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме.
Кристи стала третьей в суперфинале на дистанции 3000 метров со временем 5 минут 12,542 секунды, уступив представительницам Южной Кореи Сим Сок Хи (5.12,382) и Ким Чи Ю (5.12,464).
Однако по итогам соревнований на всех дистанциях Кристи заняла первое место, набрав 89 очков в общем зачете. Второе место у канадки Марьянн
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