Британка Элис Кристи выиграла чемпионат мира по шорт-треку в многоборье

Кристи стала третьей в суперфинале на дистанции 3000 метров со временем 5 минут 12,542 секунды, уступив представительницам Южной Кореи Сим Сок Хи (5.12,382) и Ким Чи Ю (5.12,464).

Однако по итогам соревнований на всех дистанциях Кристи заняла первое место, набрав 89 очков в общем зачете. Второе место у канадки Марьянн Сен-Желе (68), а третье — у Сим Сок Хи (52). Россиянки Софья Просвирнова и Екатерина Константинова заняли в зачете многоборья 13-е и 15-е места соответственно.