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12 марта 2017, 19:56 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Британка Элис Кристи выиграла чемпионат мира по шорт-треку в многоборье

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Британка Элис Кристи стала победительницей в многоборье по итогам чемпионата мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме.

Кристи стала третьей в суперфинале на дистанции 3000 метров со временем 5 минут 12,542 секунды, уступив представительницам Южной Кореи Сим Сок Хи (5.12,382) и Ким Чи Ю (5.12,464).

Однако по итогам соревнований на всех дистанциях Кристи заняла первое место, набрав 89 очков в общем зачете. Второе место у канадки Марьянн Сен-Желе (68), а третье — у Сим Сок Хи (52). Россиянки Софья Просвирнова и Екатерина Константинова заняли в зачете многоборья 13-е и 15-е места соответственно.
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