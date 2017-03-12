Конькобежка Граф заявила, что закончила неоднозначный сезон выступлением в финале КМ

Чемпионат России в классическом многоборье пройдет 16—18 марта в Челябинске.

«Сезон был сложный, неоднозначный. Были спады, есть над чем работать, но концовка понравилась. Вот с этих результатов и надо начинать, от этого отталкиваться. Плотность результатов у нас сейчас уже как на “пятисотке”. Будем работать, стараться, тренироваться. Нужно начинать работать пораньше, чтобы заложить базу перед олимпийским сезоном. На чемпионате России я не выступлю. Сейчас нужен короткий перерыв, прийти немного в себя, привести мысли в порядок, чуть передохнуть, пройти обследование и снова работать», — сказала Граф корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Мы после четырех этапов Кубка мира сделали небольшой анализ, немного скорректировали план к чемпионату мира в Корее, и после старта в Канныне успели сделать работу на длину. На чемпионате мира в многоборье в Хамаре это позволило выступить неплохо. Вообще, в конце сезона мы хоть и уставшие, но показываем неплохие результаты. В этом году было все непросто в плане перелетов, было все очень насыщенно в плане стартов. Хочется выразить благодарность тренерам, массажистам, врачу и биохимику. Спасибо им за поддержку и профессионализм», — добавила она.

Граф по ходу предолимпийского сезона завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира в Канныне и стала третьей в зачете Кубка мира в этой дисциплине. В Ставангере россиянки также показали третий результат в командной гонке. «Мы пробежали ровненько, график показали фактически идеальный. Когда мы стартовали в Херенвене, тоже с Лизой (Казелиной) в составе, то “потеряли” ее, а сегодня сработали именно как команда. Так что можем быть довольны», — подчеркнула собеседница агентства.