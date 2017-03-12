Нёйс и Бергсма выиграли общий зачет Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту

Нёйс набрал 930 очков по итогам шести этапов КМ, Бергсма — 1217 баллов. Лучший из россиян Денис Юсков занял в общем зачете шестое место (455), а у женщин Анна Юракова (360) оказалась на 10-й строчке.

Этап Кубка мира в Ставангере завершился мужским масс-стартом, победителем которого стал южнокореец Ли Сын Хун (8 минут 7,74 секунды), а лучший из россиян Валерий Конышев занял 12-е место (+3,04). Ли Сын Хун стал также победителем общего зачета КМ в данной дисциплине с 412 очками в активе, Конышев — 19-й (53). У женщин масс-старт выиграла голландка Ирэн Схаутен (8.45,69), а в общем зачете первенствовала Ким Бо Рым (460). Россиянка Юлия Скокова стала 31-й в общем зачете.

В мужском командном спринте в Ставангере победили конькобежцы сборной Нидерландов (1.20,55). В общем зачете в этой дисциплине победила сборная Канады, россияне стали пятыми.

У женщин в забеге на 1500 метров победила Хизер Бергсма (1.54,92), россиянка Ольга Граф стала пятой (+2,19). Общий зачет КМ на этой дистанции выиграла Бергсма (480), а Граф заняла шестое место (260). Во втором старте на дистанции 500 метров в Ставангере победила японка Нао Кодайра (37,24), россиянка Надежда Асеева (+1,33) стала девятой. Общий зачет на этой дистанции выиграла Кодайра (900), лучшая из россиянок Ольга Фаткулина стала восьмой (386).