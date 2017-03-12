Нёйс и Бергсма выиграли общий зачет Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Голландец Кьелд Нёйс и американка Хизер Бергсма стали победителями общего зачета Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, финальный этап которого прошел в норвежском Ставангере.
Нёйс набрал 930 очков по итогам шести этапов КМ, Бергсма — 1217 баллов. Лучший из россиян Денис Юсков занял в общем зачете шестое место (455), а у женщин Анна Юракова (360) оказалась на 10-й строчке.
Этап Кубка мира в Ставангере завершился мужским
В мужском командном спринте в Ставангере победили конькобежцы сборной Нидерландов (1.20,55). В общем зачете в этой дисциплине победила сборная Канады, россияне стали пятыми.
У женщин в забеге на 1500 метров победила Хизер Бергсма (1.54,92), россиянка Ольга Граф стала пятой (+2,19). Общий зачет КМ на этой дистанции выиграла Бергсма (480), а Граф заняла шестое место (260). Во втором старте на дистанции 500 метров в Ставангере победила японка Нао Кодайра (37,24), россиянка Надежда Асеева (+1,33) стала девятой. Общий зачет на этой дистанции выиграла Кодайра (900), лучшая из россиянок Ольга Фаткулина стала восьмой (386).
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