Кравцов: Предолимпийский сезон сложился сложно для российских конькобежцев

Финал Кубка мира по конькобежному спорту проходил в норвежском Ставангере 11—12 марта . Россиянин Денис Юсков занял второе место в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 м, Руслан Мурашов стал вторым на 500 метров. По итогам чемпионата мира на отдельных дистанциях в Канныне (Южная Корея) россияне завоевали три медали — Юсков (серебро на 1500 м), Мурашов (бронза на 500 м), а также Наталья Воронина, Ольга Граф и Екатерина Шихова (бронза в командной гонке).

Лидер сборной России Павел Кулижников, восстанавливающийся после травмы, пропустил как чемпионат мира в Канныне, так и чемпионат мира в спринтерском многоборье в канадском Калгари.

«Сезон для наших конькобежцев получился сложным, сейчас уже очевидно, что в этом сезоне у команды произошел достаточно большой спад, — отметил Кравцов. — В финале Кубка мира ребята выступили значительно хуже, чем мы ожидали — от того же Дениса Юскова мы ждали более успешного выступления. У сборной России был достаточно непростой сезон в психологическом плане, кроме того, было много болезней и ведущие спортсмены пропустили довольно много тренировочных блоков. В целом изначально не планировалось провести этот сезон на пределе возможностей, но спад получился намного больше ожидаемого».

По мнению главы СКР, результаты сборной России в предолимпийском сезоне не стоит драматизировать.

«На мой взгляд, никакой драмы в этом нет, — подчеркнул Кравцов. — Понятно, что в следующем сезоне тех факторов, которые в этом сезоне влияли на подготовку спортсменов, будет существенно меньше. Тренерский штаб и спортсмены сделали определенные выводы, а конькобежцы уже думают, как будут работать в олимпийском сезоне. В общем мы уже смотрим в следующий сезон, а он будет важным, олимпийским».