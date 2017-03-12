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12 марта 2017, 18:33 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Елистратов стал пятым на дистанции 1000 м на чемпионате мира по шорт-треку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россиянин Семен Елистратов занял пятое место, упав в финальном забеге на дистанции 1000 м на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Победил <span class=error>южнокореец</span> Со И Ра. Увеличить
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Победил южнокореец Со И Ра, вторым стал представитель Венгрии Лю Шаоан, третьим — канадец Чарльз Хэмелин.

Елистратов не смог удержаться на вираже и упал. Другой представитель России, Виктор Ан выбыл на стадии четвертьфинала.

Турнир завершится в воскресенье.
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