Елистратов стал пятым на дистанции 1000 м на чемпионате мира по шорт-треку

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Победил южнокореец Со И Ра, вторым стал представитель Венгрии Лю Шаоан, третьим — канадец Чарльз Хэмелин.

Елистратов не смог удержаться на вираже и упал. Другой представитель России, Виктор Ан выбыл на стадии четвертьфинала.

Турнир завершится в воскресенье.