Елистратов стал пятым на дистанции 1000 м на чемпионате мира по шорт-треку
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россиянин Семен Елистратов занял пятое место, упав в финальном забеге на дистанции 1000 м на чемпионате мира по
шорт-треку, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).
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Победил южнокореец Со И Ра, вторым стал представитель Венгрии Лю Шаоан, третьим — канадец Чарльз Хэмелин.
Елистратов не смог удержаться на вираже и упал. Другой представитель России, Виктор Ан выбыл на стадии четвертьфинала.
Турнир завершится в воскресенье.
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