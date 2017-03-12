Дорофеев: Нынешний сезон стал самым тяжелым в плане психологии для конькобежцев РФ

Россияне в нынешнем сезоне завоевали три медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях, но остались без золота. На чемпионатах мира — на отдельных дистанциях в Канныне и в спринтерском многоборье в Калгари — не стартовал трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте, действующий рекордсмен мира Павел Кулижников, который в полной мере не восстановился после травмы к решающим стартам.

«Этот сезон был самым тяжелым в психологическом плане. Собственно, это началось еще в конце прошлого сезона, как вы помните. Была радость, а потом серьезные внешнеполитические удары, которые сказались, все эти разговоры про допинг. И в целом обстановка была тяжелая в моральном плане. Но мы живем в этой обстановке, надо продолжать бороться, и поддаваться мы не собираемся», — сказал Дорофеев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Мы ждем возвращения Павла (Кулижникова). В плане коллектива, сплочения команды он принесет большую пользу и себе, и всем ребятам. Нас, конечно, выбивают на полном скаку, не хочу вдаваться в эти политические вещи, но работать в постоянном негативе и жестких условиях очень тяжело, это сказывается. Кому на Руси жить хорошо это называется, ну, а дальше по классике», — добавил он.