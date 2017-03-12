Конькобежцы Юсков и Воронина пропустят чемпионат России в классическом многоборье

Турнир пройдет в Челябинске с 16 по 18 марта.

«Сезон был предолимпийский, в принципе в нем не было ничего такого примечательного. Я по ходу сезона сделал несколько выводов для себя, которые учтем в планировании на олимпийский год. Сегодня у меня были последние соревнования в сезоне, на чемпионате России я не выступлю», — сказал Юсков по телефону корреспонденту агентства.

Воронина также сообщила, что пропустит старт в Челябинске. «На протяжении этого сезона у меня возникали проблемы со здоровьем, я пропущу чемпионат России, потому что мне надо заняться своим здоровьем, сделать операцию по поводу гайморита», — пояснила она.

Воронина и Юсков являются действующими обладателями титулов чемпионов страны в этой дисциплине.