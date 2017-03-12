Конькобежцы Юсков и Воронина пропустят чемпионат России в классическом многоборье
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Конькобежцы Денис Юсков и Наталья Воронина пропустят чемпионат России в классическом многоборье, об этом сами спортсмены сообщили корреспонденту «Р-Спорт».
Турнир пройдет в Челябинске с 16 по 18 марта.
«Сезон был предолимпийский, в принципе в нем не было ничего такого примечательного. Я по ходу сезона сделал несколько выводов для себя, которые учтем в планировании на олимпийский год. Сегодня у меня были последние соревнования в сезоне, на чемпионате России я не выступлю», — сказал Юсков по телефону корреспонденту агентства.
Воронина также сообщила, что пропустит старт в Челябинске. «На протяжении этого сезона у меня возникали проблемы со здоровьем, я пропущу чемпионат России, потому что мне надо заняться своим здоровьем, сделать операцию по поводу гайморита», — пояснила она.
Воронина и Юсков являются действующими обладателями титулов чемпионов страны в этой дисциплине.
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