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12 марта 2017, 17:29 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Дорофеев: Конькобежец Мурашов пропустит чемпионат России в спринтерском многоборье

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер чемпионата мира на отдельных дистанциях конькобежец Руслан Мурашов пропустит чемпионат России в спринтерском многоборье, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

Турнир пройдет в Челябинске 16—18 марта.

«У нас чемпионат России пропустят только Мурашов и (Павел) Кулижников. Все остальные — Алексей Есин, Михаил Казелин, Кирилл Голубев, Артем Кузнецов — выступят в Челябинске», — сказал Дорофеев корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.

«Челябинск лишили финала Кубка мира. Надеюсь, что выступлением на чемпионате России ребята чуть подсластят ситуацию местным болельщикам», — добавил тренер.
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