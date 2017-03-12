Дорофеев: Конькобежец Мурашов пропустит чемпионат России в спринтерском многоборье

Турнир пройдет в Челябинске 16—18 марта .

«У нас чемпионат России пропустят только Мурашов и (Павел) Кулижников. Все остальные — Алексей Есин, Михаил Казелин, Кирилл Голубев, Артем Кузнецов — выступят в Челябинске», — сказал Дорофеев корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.

«Челябинск лишили финала Кубка мира. Надеюсь, что выступлением на чемпионате России ребята чуть подсластят ситуацию местным болельщикам», — добавил тренер.