Скобрев: За год до Игр у российских конькобежцев сложилась многообещающая конкуренция

Российский конькобежец Денис Юсков стал в нынешнем сезоне вторым в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 м, Руслан Мурашов — вторым на 500 метров. Призерами недавнего чемпионата мира на отдельных дистанциях на олимпийском катке в Канныне (Южная Корея) стали Юсков (серебро на 1500 м), Мурашов (бронза на 500 м), а также Наталья Воронина, Ольга Граф и Екатерина Шихова (бронза в командной гонке). Еще один лидер сборной Павел Кулижников турнир в Южной Корее пропустил, восстанавливаясь после травмы.

«В сборной сложилась хорошая здоровая конкуренция, и я уверен, что не пропусти Юсков несколько стартов из-за болезни, мог бы побороться и за победу в Кубке мира, — считает Скобрев. — Успешно выступает уже несколько сезонов и Мурашов, он показал второй после Кулижникова результат на прошлогоднем чемпионате мира в Коломне. Все эти ребята, и, конечно, Кулижников, будут бороться как минимум за пьедестал, а может и за победу на Играх».