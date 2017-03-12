Российские конькобежки стали третьими в общем зачете Кубка мира в эстафете

Российская команда в составе Надежды Асеевой, Ольги Фаткулиной, Елизаветы Казелиной и Екатерины Шиховой в воскресенье в финале Кубка мира не сумела финишировать в забеге из-за падения одной из участниц и не набрала очков в общий зачет. Выиграла эстафету сборная Нидерландов со временем 1 минута 27,44 секунды, второе место заняли японки (+0,47), третьими стали норвежки (+0,72).

Сборная Японии стала победителем общего зачета в эстафете, набрав по сумме трех этапов 320 очков. Второе место заняла команда Нидерландов (290), а россиянки, которые до этапа в Ставангере были вторыми, откатились на третью строчку со 160 баллами в активе.

Изначально финал Кубка мира сезона-2016/17 должен был пройти в российском Челябинске, однако 22 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о переносе заключительного этапа из Челябинска, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). 12 января было объявлено, что финал Кубка мира пройдет в норвежском Ставангере.