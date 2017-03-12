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12 марта 2017, 16:37 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Российские конькобежки стали третьими в общем зачете Кубка мира в эстафете

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Женская команда России заняла третье место в общем зачете Кубка мира по конькобежному спорту в эстафете по итогам заключительной гонки, которая прошла в норвежском Ставангере.

Российская команда в составе Надежды Асеевой, Ольги Фаткулиной, Елизаветы Казелиной и Екатерины Шиховой в воскресенье в финале Кубка мира не сумела финишировать в забеге из-за падения одной из участниц и не набрала очков в общий зачет. Выиграла эстафету сборная Нидерландов со временем 1 минута 27,44 секунды, второе место заняли японки (+0,47), третьими стали норвежки (+0,72).

Сборная Японии стала победителем общего зачета в эстафете, набрав по сумме трех этапов 320 очков. Второе место заняла команда Нидерландов (290), а россиянки, которые до этапа в Ставангере были вторыми, откатились на третью строчку со 160 баллами в активе.

Изначально финал Кубка мира сезона-2016/17 должен был пройти в российском Челябинске, однако 22 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о переносе заключительного этапа из Челябинска, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). 12 января было объявлено, что финал Кубка мира пройдет в норвежском Ставангере.
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