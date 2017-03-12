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12 марта 2017, 16:35 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Кравцов: Финальный сбор перед ОИ конькобежцы РФ смогут провести только за рубежом

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы смогут провести финальный этап подготовки к Олимпийским играм-2018 только за рубежом, заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Олимпиада в 2018 году пройдет в Южной Корее. Конькобежцы будут соревноваться в прибрежном кластере в Канныне.

«Для шорт-трека мы рассматриваем вариант с Хабаровском, а для конькобежцев там льда нет. Ближе к этому часовому поясу только Челябинск, но там все же разница во времени и другие климатические условия. Так что на территории нашей страны возможности для конькобежцев провести финальный этап подготовки в условиях, близких к Южной Корее, нет», — сказал Кравцов корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.

«Мы пока рассматриваем варианты или с самой Южной Кореей, или с Японией», — добавил он.
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