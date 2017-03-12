Кравцов: Финальный сбор перед ОИ конькобежцы РФ смогут провести только за рубежом

Олимпиада в 2018 году пройдет в Южной Корее. Конькобежцы будут соревноваться в прибрежном кластере в Канныне.

«Для шорт-трека мы рассматриваем вариант с Хабаровском, а для конькобежцев там льда нет. Ближе к этому часовому поясу только Челябинск, но там все же разница во времени и другие климатические условия. Так что на территории нашей страны возможности для конькобежцев провести финальный этап подготовки в условиях, близких к Южной Корее, нет», — сказал Кравцов корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.

«Мы пока рассматриваем варианты или с самой Южной Кореей, или с Японией», — добавил он.