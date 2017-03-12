Кравцов: Финальный сбор перед ОИ конькобежцы РФ смогут провести только за рубежом
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы смогут провести финальный этап подготовки к Олимпийским играм-2018 только за рубежом, заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
Олимпиада в 2018 году пройдет в Южной Корее. Конькобежцы будут соревноваться в прибрежном кластере в Канныне.
«Для
«Мы пока рассматриваем варианты или с самой Южной Кореей, или с Японией», — добавил он.
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