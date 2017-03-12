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12 марта 2017, 15:52 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Российский конькобежец Юсков стал вторым в общем зачете КМ на дистанции 1500 метров

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Российский конькобежец Денис Юсков занял второе место в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров.

В воскресенье в заключительной гонке на данной дистанции в рамках финала Кубка мира, который проходит в норвежском Ставангере, Юсков стал четвертым — 1 минута 46,63 секунды. Первое время показал голландец Кьелд Нёйс (1.45,00), второе — голландец Патрик Руст (+1,28), третье — норвежец Сверре Лунде Педерсен (1,61). Россияне Сергей Трофимов (2,76) и Сергей Грязцов (3,99) стали 9-м и 11-м.

В общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров Юсков стал вторым, набрав 430 баллов. Первое место занял Нёйс — 455. Третий результат показал Руст (345). Трофимов (161) и Грязцов (156) заняли 11-е и 12-е места.

Изначально финал Кубка мира сезона-2016/17 должен был пройти в российском Челябинске, однако 22 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о переносе заключительного этапа из Челябинска, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). 12 января было объявлено, что финал Кубка мира пройдет в норвежском Ставангере.
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