Конькобежец Мурашов стал вторым в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 м

Мурашов лидировал с преимуществом в 86 очков над шедшим вторым голландцем Дай Дай Нтабом перед вторым забегом на 500 м в финале Кубка мира в норвежском Ставангере. В воскресенье во втором забеге он показал восьмой результат, набрав 36 очков. Нтаб показал лучшее время, получил 150 очков и сместил россиянина с первого места. В общей сложности на счету Мурашова 557 очков, Нтаба — 585.

Тройку лучших замкнул голландец Рональд Мульдер (541).

Ранее Мурашов становился вторым (сезон-2015/16) и третьим (2014/15) в общем зачете Кубка мира на 500 м. На его счету также серебро и бронза чемпионатов мира на этой дистанции.