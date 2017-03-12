Кодайра победила в общем зачёте КМ на дистанции 500 м, Фаткулина — 8-я
Японка Нао Кодайра выиграла второй старт на дистанции 500 метров в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере и одержала победу в общем зачёте соревнований.
Лучшей из россиянок в общем зачёте Кубка мира стала Ольга Фаткулина, занявшая восьмое место.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия
Женщины. 500 м. Второй старт
1. Нао Кодайра (Япония) — 37,24.
2. Каролина Ербанова (Чехия) — 37,72.
3. Эрина Камия (Япония) — 38,06…
9. Надежда Асеева (Россия) — 38,57…
11. Ольга Фаткулина (Россия) — 38,84.
Итоговый зачёт Кубка мира на дистанции 500 м
1. Нао Кодайра (Япония) — 900.
2. Маки Цудзи (Япония) — 585.
3. Эрина Камия (Япония) — 527…
8. Ольга Фаткулина (Россия) — 386…
12. Надежда Асеева (Россия) — 222…
19. Ангелина Голикова (Россия) — 109…
35. Екатерина Шихова (Россия) — 27…
49. Екатерина Лобышева (Россия) — 6.
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