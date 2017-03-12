Лучшей из россиянок в общем зачёте Кубка мира стала Ольга Фаткулина, занявшая восьмое место.



Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия



Женщины. 500 м. Второй старт

1. Нао Кодайра (Япония) — 37,24.

2. Каролина Ербанова (Чехия) — 37,72.

3. Эрина Камия (Япония) — 38,06…

9. Надежда Асеева (Россия) — 38,57…

11. Ольга Фаткулина (Россия) — 38,84.



Итоговый зачёт Кубка мира на дистанции 500 м

1. Нао Кодайра (Япония) — 900.

2. Маки Цудзи (Япония) — 585.

3. Эрина Камия (Япония) — 527…

8. Ольга Фаткулина (Россия) — 386…

12. Надежда Асеева (Россия) — 222…

19. Ангелина Голикова (Россия) — 109…

35. Екатерина Шихова (Россия) — 27…

49. Екатерина Лобышева (Россия) — 6.