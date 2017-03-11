Голландский конькобежец Бергсма победил в зачете длинных дистанций на КМ-2016/17
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Голландец Йоррит Бергсма победил на дистанции 5000 метров в Финале Кубка мира по конькобежному спорту в норвежском Ставангере и выиграл зачет длинных дистанций по итогам сезона-2016/17.
В субботу в Ставангере Бергсма преодолел дистанцию 5000 метров за 6 минут 17,74 секунды (150 очков). Второе место занял канадец
На дистанции 1000 метров в Финале первенствовал голландец Кьелд Нёйс, его время — 1.08,76 секунды (150 очков). Вторым стал канадец Венсан де Этр (+0,52, 120 баллов), третьим — немец Нико Иле (+0,66, 104 очка). Россиянин Алексей Есин (+0,90, 40 баллов) занял седьмое место. В общем зачете Кубка мира в этой дисциплине лучшим также оказался Нёйс (550 очков); досрочно завершивший сезон россиянин Павел Кулижников (220) — девятый, Есин (172) — 11-й.
На 1000-метровке у женщин победу одержала американка Хизер
В мужской командной гонке в Финале не было равных сборной Нидерландов (3 минуты 43,02 секунды), которая выиграла общий зачет дисциплины (430 очков). Сборная Норвегии (+0,33) — вторая, команда Японии (+1,07) — третья. Сборная России (110) по итогам сезона в этом виде стала девятой.
В первом старте на 500-метровке у мужчин весь подиум заняли голландцы: 1. Дайдай Нтаб (34,93 секунды), 2. Роналд Мюлдер (+0,06), 3. Кай Вербей (+0,08). Россиянин Руслан Мурашов (+0,14) показал пятый результат. На аналогичной дистанции у женщин лучшей оказалась Кодайра (37,14), Эрбанова (+0,73) — вторая,
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