Голландский конькобежец Бергсма победил в зачете длинных дистанций на КМ-2016/17

В субботу в Ставангере Бергсма преодолел дистанцию 5000 метров за 6 минут 17,74 секунды (150 очков). Второе место занял канадец Тед-Ян Блумен (+0,72, 120 баллов). Тройку призеров замкнул голландец Эрик Ян Койман (+1,33, 104 очка). В зачете длинных дистанций Бергсма набрал 480 очков и на 67 баллов опередил ближайшего преследователя — Блумена.

На дистанции 1000 метров в Финале первенствовал голландец Кьелд Нёйс, его время — 1.08,76 секунды (150 очков). Вторым стал канадец Венсан де Этр (+0,52, 120 баллов), третьим — немец Нико Иле (+0,66, 104 очка). Россиянин Алексей Есин (+0,90, 40 баллов) занял седьмое место. В общем зачете Кубка мира в этой дисциплине лучшим также оказался Нёйс (550 очков); досрочно завершивший сезон россиянин Павел Кулижников (220) — девятый, Есин (172) — 11-й.

На 1000-метровке у женщин победу одержала американка Хизер Ричардсон-Бергсма (1.14,85), выиграв и общий зачет на этой дистанции (в общей сложности 650 очков). Серебро досталось японке Нао Кодайре (+0,05). Бронза у чешки Каролины Эрбановой (+0,37). Россиянки Екатерина Шихова (+1,56) и Ольга Фаткулина (+2,89) стали 7-й и 10-й соответственно. В общем зачете Фаткулина (237 очков) разместилась на 7-й строчке, Шихова (181) за ней следом.

В мужской командной гонке в Финале не было равных сборной Нидерландов (3 минуты 43,02 секунды), которая выиграла общий зачет дисциплины (430 очков). Сборная Норвегии (+0,33) — вторая, команда Японии (+1,07) — третья. Сборная России (110) по итогам сезона в этом виде стала девятой.