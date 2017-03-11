Россияне вышли в финал эстафеты на чемпионате мира по шорт-треку

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В своем полуфинале россияне опередили команды Южной Кореи, США и хозяев турнира. В финале также выступят команды Нидерландов, Китая и Венгрии.

Женская сборная России в финал пробиться не смогла.

Чемпионат мира завершится в воскресенье. Россияне являются олимпийскими чемпионами 2014 года в эстафете.