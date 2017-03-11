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11 марта 2017, 20:52 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Россияне вышли в финал эстафеты на чемпионате мира по шорт-треку

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Виктора Ана, Семена Елистратова, Владимира Григорьева и Александра Шульгинова вышла в финал чемпионата мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

МОСКВА 11 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Виктора <span class=error>Ана</span> Семена Елистратова Владимира <span class=error>Григорьева</span> и Александра Шульгинова вышла в финал чемпионата мира по <nobr>шорт-треку</nobr> который проходит в Роттердаме (Нидерланды). Увеличить
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В своем полуфинале россияне опередили команды Южной Кореи, США и хозяев турнира. В финале также выступят команды Нидерландов, Китая и Венгрии.

Женская сборная России в финал пробиться не смогла.

Чемпионат мира завершится в воскресенье. Россияне являются олимпийскими чемпионами 2014 года в эстафете.
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