Россияне вышли в финал эстафеты на чемпионате мира по шорт-треку
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Виктора Ана, Семена Елистратова, Владимира Григорьева и Александра Шульгинова вышла в финал чемпионата мира по
шорт-треку, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В своем полуфинале россияне опередили команды Южной Кореи, США и хозяев турнира. В финале также выступят команды Нидерландов, Китая и Венгрии.
Женская сборная России в финал пробиться не смогла.
Чемпионат мира завершится в воскресенье. Россияне являются олимпийскими чемпионами 2014 года в эстафете.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter