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11 марта 2017, 21:10 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Британка Элиза Кристи выиграла золото на 1500 м на ЧМ по шорт-треку в Роттердаме

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Британка Элиза Кристи завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров на чемпионате мира по шорт-треку в голландском Роттердаме.

В финале А Кристи преодолела дистанцию за 2 минуты 54,369 секунды. Серебро досталось канадке Марианне Сен-Желе (2.54,381). Тройку призеров замкнула Сим Сок Хи (2.54,424) из Южной Кореи.

Россиянка Софья Просвирнова заняла третье место в финале Б (2.42,729), ее соотечественница Екатерина Константинова не смогла преодолеть стадию полуфинала.
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