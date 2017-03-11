Британка Элиза Кристи выиграла золото на 1500 м на ЧМ по шорт-треку в Роттердаме
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Британка Элиза Кристи завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров на чемпионате мира по шорт-треку в голландском Роттердаме.
В финале А Кристи преодолела дистанцию за 2 минуты 54,369 секунды. Серебро досталось канадке Марианне
Россиянка Софья Просвирнова заняла третье место в финале Б (2.42,729), ее соотечественница Екатерина Константинова не смогла преодолеть стадию полуфинала.
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