Голландец Шинки Кнегт выиграл золото ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Представитель Нидерландов Шинки Кнегт завоевал золотую медаль чемпионата мира по шорт-треку, который проходит в голландском Роттердаме, выиграв забег на дистанции 500 метров.
Кнегт в субботу в финале А показал время 41,832 секунды. Вторым стал китаец Ву Дайцзин (41,891), бронза у корейца Се И Ра (42,036).
Россиянин Виктор Ан (42,031) стал третьим в финале Б.
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