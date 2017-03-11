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11 марта 2017, 20:03 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Голландец Шинки Кнегт выиграл золото ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Представитель Нидерландов Шинки Кнегт завоевал золотую медаль чемпионата мира по шорт-треку, который проходит в голландском Роттердаме, выиграв забег на дистанции 500 метров.

Кнегт в субботу в финале А показал время 41,832 секунды. Вторым стал китаец Ву Дайцзин (41,891), бронза у корейца Се И Ра (42,036).

Россиянин Виктор Ан (42,031) стал третьим в финале Б.
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