Российская конькобежка Юракова стала второй в зачете Кубка мира на дистанции 3000 м
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Россиянка Анна Юракова заняла итоговое второе место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2016/17 на дистанции 3000 метров.
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В субботу состоялся заключительный забег на дистанции 3000 метров у женщин в этом сезоне в рамках Финала Кубка мира в норвежском Ставангере, где Юракова заняла четвертое место. Победу в забеге одержала чешка Мартина Сабликова (4 минуты 4,21 секунды, 150 очков). Второе и третье места заняли голландки — Антоинетте де Йонг (+1,38, 120 очков) и Мелисса Вифье (+1,38, 104 очка).
В зачете данной дисциплины по итогам сезона победу также одержала Сабликова, набравшая 630 баллов. В активе Юраковой 395 очков. Тройку замкнула де Йонг (360 баллов).
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