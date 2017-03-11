Виктор Ан стал четвертым на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку

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Победил южнокореец Син Да Ун, вторым стал канадец Самуэль Жирар, третьим — еще один представитель Южной Кореи, Со И Ра.

Другой россиянин, Семен Елистратов не смог выйти в финал.

На этой же дистанции в соревнованиях у женщин победила британка Элизе Христи, второе место заняла канадка Марианн Сен-Желе, третье — представительница Южной Кореи Сим Сук Хи. Россиянка Софья Просвирнова стала третьей в финале В, Екатерина Константинова выбыла на стадии полуфинала.

Турнир завершится в воскресенье.