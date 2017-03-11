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11 марта 2017, 18:21 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Виктор Ан стал четвертым на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Виктор Ан занял четвертое место на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Победил <span class=error>южнокореец</span> <span class=error>Син</span> Да Ун. Увеличить
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Победил южнокореец Син Да Ун, вторым стал канадец Самуэль Жирар, третьим — еще один представитель Южной Кореи, Со И Ра.

Другой россиянин, Семен Елистратов не смог выйти в финал.

На этой же дистанции в соревнованиях у женщин победила британка Элизе Христи, второе место заняла канадка Марианн Сен-Желе, третье — представительница Южной Кореи Сим Сук Хи. Россиянка Софья Просвирнова стала третьей в финале В, Екатерина Константинова выбыла на стадии полуфинала.

Турнир завершится в воскресенье.
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Новости Коньков, шорт-трека

Россияне Ан и Елистратов успешно преодолели квалификацию на ЧМ по шорт-треку

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Россияне Виктор Ан и Семен Елистратов успешно преодолели квалификацию на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в голландском Роттердаме, на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров.
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