Конькобежцы Найс и Бергсма выиграли общий зачёт на дистанции 1000 м
Голландец Кьелд Найс и американка Хизер Бергсма одержали победу в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1000 м.
Они же выиграли забеги в финале КМ в Ставангере. Лучшие российские результаты в генеральной классификации — девятое место Павла Кулижникова и седьмое Ольги Фаткулиной.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия
Мужчины. 1000 м
1. Кьелд Найс (Нидерланды) — 1.08,76.
2. Винсен Де Этр (Канада) — 1.09,28.
3. Нико Иле (Германия) — 1.09,42…
7. Алексей Есин (Россия) — 1.09,66.
Итоговый зачёт Кубка мира на 1000 м
1. Кьелд Найс (Нидерланды) — 550.
2. Винсен Де Этр (Канада) — 440.
3. Кай Фербай (Нидерланды) — 394…
9. Павел Кулижников (Россия) — 220…
11. Алексей Есин (Россия) — 172…
16. Денис Юсков (Россия) — 118…
23. Руслан Мурашов (Россия) — 57…
42. Виктор Лобас (Россия) — 10…
49. Кирилл Голубев (Россия) — 6…
56. Михаил Казелин (Россия) — 2.
Женщины. 1000 м
1. Хизер Бергсма (США) — 1.14,86.
2. Нао Кодаира (Япония) — 1.14,90.
3. Каролина Ербанова (Чехия) — 1.15,22…
7. Екатерина Шихова (Россия) — 1.16,41…
10. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.17,74.
Итоговый зачёт Кубка мира на 1000 м
1. Хизер Бергсма (США) — 650.
2. Мио Такаги (Япония) — 476.
3. Маррит Леенстра (Нидерланды) — 451…
7. Ольга Фаткулина (Россия) — 237.
8. Екатерина Шихова (Россия) — 181…
13. Екатерина Лобышева (Россия) — 143…
24. Надежда Асеева (Россия) — 57…
36. Елизавета Казулина (Россия) — 25.
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