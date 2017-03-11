Конькобежцы Найс и Бергсма выиграли общий зачёт на дистанции 1000 м

Они же выиграли забеги в финале КМ в Ставангере. Лучшие российские результаты в генеральной классификации — девятое место Павла Кулижникова и седьмое Ольги Фаткулиной.



Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия

Мужчины. 1000 м



1. Кьелд Найс (Нидерланды) — 1.08,76.

2. Винсен Де Этр (Канада) — 1.09,28.

3. Нико Иле (Германия) — 1.09,42…

7. Алексей Есин (Россия) — 1.09,66.



Итоговый зачёт Кубка мира на 1000 м



1. Кьелд Найс (Нидерланды) — 550.

2. Винсен Де Этр (Канада) — 440.

3. Кай Фербай (Нидерланды) — 394…

9. Павел Кулижников (Россия) — 220…

11. Алексей Есин (Россия) — 172…

16. Денис Юсков (Россия) — 118…

23. Руслан Мурашов (Россия) — 57…

42. Виктор Лобас (Россия) — 10…

49. Кирилл Голубев (Россия) — 6…

56. Михаил Казелин (Россия) — 2.



Женщины. 1000 м



1. Хизер Бергсма (США) — 1.14,86.

2. Нао Кодаира (Япония) — 1.14,90.

3. Каролина Ербанова (Чехия) — 1.15,22…

7. Екатерина Шихова (Россия) — 1.16,41…

10. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.17,74.



Итоговый зачёт Кубка мира на 1000 м



1. Хизер Бергсма (США) — 650.

2. Мио Такаги (Япония) — 476.

3. Маррит Леенстра (Нидерланды) — 451…

7. Ольга Фаткулина (Россия) — 237.

8. Екатерина Шихова (Россия) — 181…

13. Екатерина Лобышева (Россия) — 143…

24. Надежда Асеева (Россия) — 57…

36. Елизавета Казулина (Россия) — 25.