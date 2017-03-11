Победу одержала чешка Мартина Сабликова, которая выиграла и забег на 3000 м в финале КМ в Ставангере.



Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия

Женщины. 3000 м



1. Мартина Сабликова (Чехия) — 4.04,21.

2. Антуанетта Де Йонг (Нидерланды) — 4.05,35.

3. Мелисса Вифье (Нидерланды) — 4.05,59.

4. Анна Юракова (Россия) — 4.06,80…

8. Ольга Граф (Россия) — 4.08,71…

10. Наталья Воронина (Россия) — 4.11,06.



Итоговый зачёт Кубка мира на дистанциях 3000/5000 м



1. Мартина Сабликова (Чехия) — 630.

2. Анна Юракова (Россия) — 395.

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 360…

10. Ольга Граф (Россия) — 161…

12. Наталья Воронина (Россия) — 142…

43. Юлия Скокова (Россия) — 2.

44. Елизавета Казелина (Россия) — 1.