Юракова — вторая в общем зачёте стайерских дистанций КМ по конькобежному спорту
Россиянка Анна Юракова стала второй в общем зачёте стайерских дистанций 3000 м и 5000 м на Кубке мира по конькобежному спорту.
Победу одержала чешка Мартина Сабликова, которая выиграла и забег на 3000 м в финале КМ в Ставангере.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия
Женщины. 3000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) — 4.04,21.
2. Антуанетта Де Йонг (Нидерланды) — 4.05,35.
3. Мелисса Вифье (Нидерланды) — 4.05,59.
4. Анна Юракова (Россия) — 4.06,80…
8. Ольга Граф (Россия) — 4.08,71…
10. Наталья Воронина (Россия) — 4.11,06.
Итоговый зачёт Кубка мира на дистанциях 3000/5000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) — 630.
2. Анна Юракова (Россия) — 395.
3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 360…
10. Ольга Граф (Россия) — 161…
12. Наталья Воронина (Россия) — 142…
43. Юлия Скокова (Россия) — 2.
44. Елизавета Казелина (Россия) — 1.
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