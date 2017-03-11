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11 марта 2017, 14:18 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке в финале Кубка мира

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по конькобежному спорту заняла третье место в командной гонке в финале Кубка мира, проходящем в норвежском Ставангере. Ольга Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Екатерина Шихова показали результат 3 минуты 02,42 секунды.

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Первенствовала сборная Японии (3.0,60), второе место — у команды Нидерландов (3.02,42).

Аналогичным образом распределились места и в общем зачете Кубка мира.

Финал Кубка мира по конькобежному спорту проходит в Ставангере с 11 по 12 марта.
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