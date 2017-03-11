Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке в финале Кубка мира
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по конькобежному спорту заняла третье место в командной гонке в финале Кубка мира, проходящем в норвежском Ставангере. Ольга Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Екатерина Шихова показали результат 3 минуты 02,42 секунды.
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Первенствовала сборная Японии (3.0,60), второе место — у команды Нидерландов (3.02,42).
Аналогичным образом распределились места и в общем зачете Кубка мира.
Финал Кубка мира по конькобежному спорту проходит в Ставангере с 11 по 12 марта.
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