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11 марта 2017, 13:37 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Мурашов сохранил лидерство в общем зачёте КМ на дистанции 500 метров

Голландец Дай Нтаб выиграл первый старт на дистанции 500 метров в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере.

Остальные позиции на пьедестале также заняли голландцы Роналд Мюлдер и Кай Вербий. Россиянин Руслан Мурашов занял пятое место и сохранил лидерство в общем зачёте в этой дисциплине.

Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия
Мужчины. 500 м. Первый старт

1. Дай Нтаб (Нидерланды) — 34,93.
2. Роналд Мюлдер (Нидерланды) — 34,99.
3. Кай Вербий (Нидерланды) — 35,01…
5. Руслан Мурашов (Россия) — 35,07.
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