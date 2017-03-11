Мурашов сохранил лидерство в общем зачёте КМ на дистанции 500 метров

Остальные позиции на пьедестале также заняли голландцы Роналд Мюлдер и Кай Вербий. Россиянин Руслан Мурашов занял пятое место и сохранил лидерство в общем зачёте в этой дисциплине.



Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия

Мужчины. 500 м. Первый старт



1. Дай Нтаб (Нидерланды) — 34,93.

2. Роналд Мюлдер (Нидерланды) — 34,99.

3. Кай Вербий (Нидерланды) — 35,01…

5. Руслан Мурашов (Россия) — 35,07.