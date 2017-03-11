Россияне Ан и Елистратов успешно преодолели квалификацию на ЧМ по шорт-треку

Ан и Елистратов пробились в полуфинал соревнований на 1500 м, со временем 2 минуты 16,181 секунды и 2.15,017 соответственно. Дистанцию в 500 м Ан пробежал за 41,663 секунды, Елистратов показал время 41,516. 1000 метров Елистратов снова пробежал быстрее Ана — 1.28,525 против 1.29,621. В соревнованиях на 500 и 1000 м россияне вышли в ¼ финала.

У женщин успешно барьер квалификации на дистанциях 500, 1000 и 1500 м преодолели Софья Просвирнова и Екатерина Константинова. 500 метров россиянки пробежали за 44,574 и 44,378 соответственно, 1000 м — за 1.36,205 и 1.35,524, а 1500 м — за 2.43,416 и 2.35,900.