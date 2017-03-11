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11 марта 2017, 0:31 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Четверо россиян выступят в четвертьфиналах ЧМ по шорт-треку

Четверо россиян пробились в четвертьфинал чемпионат мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), на дистанции 500 метров.

Четверо россиян пробились в четвертьфинал чемпионат мира по <nobr>шорт-треку</nobr> который проходит в Роттердаме (Нидерланды) на дистанции 500 метров. Увеличить
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У женщин это Софья Просвирнова, выигравшая свой предварительный забег, а также Екатерина Константинова, отобравшаяся со второго места.

У мужчин шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял второе место в квалификационном забеге, а олимпийский чемпион в эстафете Семён Елистратов — третье.

Та же четвёрка продолжает борьбу за медали на дистанции 1000 метров. Просвирнова свой предварительный забег выиграла, Ан, Елистратов и Константинова прошли отбор со вторых мест.
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Россияне Елистратов и Ан стартуют на чемпионате мира по шорт-треку

Россияне Елистратов и Ан стартуют на чемпионате мира по шорт-треку

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по шорт-треку стартует в пятницу в Роттердаме (Нидерланды). На турнире будут разыграны медали на четырех индивидуальных дистанциях среди мужчин и женщин, эстафетах и в многоборье.
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