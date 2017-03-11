Четверо россиян выступят в четвертьфиналах ЧМ по шорт-треку

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У женщин это Софья Просвирнова, выигравшая свой предварительный забег, а также Екатерина Константинова, отобравшаяся со второго места.



У мужчин шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял второе место в квалификационном забеге, а олимпийский чемпион в эстафете Семён Елистратов — третье.



Та же четвёрка продолжает борьбу за медали на дистанции 1000 метров. Просвирнова свой предварительный забег выиграла, Ан, Елистратов и Константинова прошли отбор со вторых мест.