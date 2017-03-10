Финал Кубка мира состоится в норвежском Ставангере 11—12 марта . Юсков лидирует в общем зачете на дистанции 1500 м перед финальным этапом турнира.

«Денис Юсков не побежит 1000 м, только 1500 м», — сообщил Полтавец корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«(Валерий) Конышев будет заявлен на масс-старт», — добавил Полтавец.