Конькобежец Юсков не выступит на дистанции 1000 м в финале Кубка мира — Полтавец
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 10 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков не выступит на дистанции 1000 м в финале Кубка мира, заявил главный тренер сборной России Константин Полтавец.
Финал Кубка мира состоится в норвежском Ставангере
«Денис Юсков не побежит 1000 м, только 1500 м», — сообщил Полтавец корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«(Валерий) Конышев будет заявлен на масс-старт», — добавил Полтавец.
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