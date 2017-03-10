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10 марта 2017, 17:58 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Юсков не выступит на дистанции 1000 м в финале Кубка мира — Полтавец

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 10 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков не выступит на дистанции 1000 м в финале Кубка мира, заявил главный тренер сборной России Константин Полтавец.

Финал Кубка мира состоится в норвежском Ставангере 11—12 марта. Юсков лидирует в общем зачете на дистанции 1500 м перед финальным этапом турнира.

«Денис Юсков не побежит 1000 м, только 1500 м», — сообщил Полтавец корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«(Валерий) Конышев будет заявлен на масс-старт», — добавил Полтавец.
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