Россияне Елистратов и Ан стартуют на чемпионате мира по шорт-треку

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Мужскую сборную России в Роттердаме возглавят олимпийские чемпионы Виктор Ан и Семен Елистратов, который в январе в итальянском Турине стал чемпионом Европы в многоборье, победив также на дистанциях 1500 и 3000 м. Лидер российской сборной Виктор Ан, пропустивший прошлый сезон, лишь набирает форму, на этапах Кубка мира в этом году он не побеждал, а в Турине на личных дистанциях он довольствовался бронзой на 500-метровке.

В состав мужской сборной на чемпионат мира также вошли Владимир Григорьев, Александр Шульгинов и Денис Айрапетян. Женскую команду составили Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова. Просвирнова в Турине победила на дистанции 1000 м, а в многоборье стала второй, уступив лишь итальянке Арианне Фонтане.

Повторить успешное выступление Турина, где сборная России завоевала 13 медалей, из них четыре — золотые, в Роттердаме будет крайне сложно, учитывая, что на кубковых стартах нынешнего сезона успешнее других выступали шорт- трекисты из Южной Кореи, Канады и Китая. При этом на этапах Кубка мира спортсмены из России не одержали ни одной победы в личных гонках, зато по разу успеха добились эстафетные команды. Мужская сборная выиграла в феврале в Дрездене, женская — неделей позже в Минске.

Восемь дистанций и эстафеты.

На чемпионате мира по шорт-треку пройдут личные соревнования на дистанциях 500, 1000 и 1500 м у мужчин и женщин, а также суперфиналы на 3000 м, куда выходят лишь по восемь лучших участников по итогам трех первых видов. После суперфиналов, которые состоятся в воскресенье, определятся победители в многоборье, в этот же день пройдут и эстафеты — мужская на 5000 м, женская — 3000 м.

Соревнования пройдут в знаменитом зале «Ахой» Роттердама.

Чемпионаты мира по шорт-треку проводятся с 1976 года, наибольшее количество медалей за 40 лет завоевали спортсмены из Южной Кореи — 213 (из них 87 — золотые). В многоборье в составе российской сборной побеждал лишь Виктор Ан (в 2014 году в канадском Монреале), на счету которого также пять титулов за команду Южной Кореи.

Ан в 2014 году также победил на дистанции 1000 м, в 2015 году чемпионом мира на 1500 м стал Семен Елистратов. Год назад чемпионат мира прошел в Сеуле, на счету сборной России — лишь бронза в женской эстафете.