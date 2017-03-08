Тренер: Конькобежки Граф, Воронина, Казелина выступят в командной гонке в финале КМ
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские конькобежки Ольга Граф, Наталья Воронина и Елизавета Казелина выступят в командной гонке в финале Кубка мира, заявил тренер российских конькобежек Павел Абраткевич.
Финал Кубка мира в норвежском Хамаре пройдет
«Граф, Воронина и Казелина скорее всего побегут командную гонку, так как Катя Шихова бежит 1000 и 1500 м, плюс командный спринт. Программа у нее насыщенная, так что тут было бы слишком бежать еще и командную гонку», — сказал Абраткевич по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Россиянки занимают третье место в общем зачете Кубка мира в этом виде программы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter