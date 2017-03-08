Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/29007330/
8 марта 2017, 11:31 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Тренер: Конькобежки Граф, Воронина, Казелина выступят в командной гонке в финале КМ

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские конькобежки Ольга Граф, Наталья Воронина и Елизавета Казелина выступят в командной гонке в финале Кубка мира, заявил тренер российских конькобежек Павел Абраткевич.

Финал Кубка мира в норвежском Хамаре пройдет 11—12 марта.

«Граф, Воронина и Казелина скорее всего побегут командную гонку, так как Катя Шихова бежит 1000 и 1500 м, плюс командный спринт. Программа у нее насыщенная, так что тут было бы слишком бежать еще и командную гонку», — сказал Абраткевич по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Россиянки занимают третье место в общем зачете Кубка мира в этом виде программы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Конькобежец Крамер в девятый раз выиграл ЧМ в классическом многоборье

Конькобежец Крамер в девятый раз выиграл ЧМ в классическом многоборье

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Голландец Свен Крамер занял первое место на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который прошел в норвежском Хамаре. По итогам четырех дистанций спортсмен набрал 148,425 балла.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин